Завершилась работа Форума в Шуше (фото)

165 Просмотров

Второй Шушинский глобальный медиафорум на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией» 22 июля завершил свою работу.

Последняя сессия форума была посвящена теме «Климатическое движение и медиа», сообщает «Азертадж».

Выступая на сессии, прошедшей под модераторством ведущего Riqa TV24 Radio Latvia Ансиса Богустовса, лидер высокого уровня ООН по климату на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29 Нигяр Арпадараи, отметила, что СОР предусматривает не только межправительственные переговоры, но и охватывает все общество. Она довела до внимания, что Азербайджан желает инклюзивного подхода в борьбе с изменением климата.

Подчеркнув, что СОР является масштабным процессом, Нигяр Арпадараи добавила: «Мы приглашаем всех в Баку, так как каждый человек может внести вклад в борьбу с изменением климата. Баку – подходящая площадка для этого».

Н. Арпадараи также сказала, что Азербайджан отдает предпочтение возобновляемой энергии.

Специалист по энергетической безопасности британской компании Methinks Джон Робертс отметил, что Азербайджан, как производитель нефти и газа, стал объектом упреков со стороны многих зарубежных СМИ. «Дескать, Азербайджан наносит вред экологии. В то время как многие страны, в основном те, что рассуждают об экологических проблемах, сами наносят вред природе. Хочу также подчеркнуть, что Азербайджан в силах поставлять свой газ в Европу. Однако сталкивается с такими трудностями, как расходы на транспортировку газа», – добавил он.

Исполнительный директор газеты Berliner Zeitung Хольгер Фридрих, главный редактор новостного портала Arabiаn Gulf Business Insight Фрэнсис Мартин Кейн констатировали важность создания на обсуждениях в рамках предстоящей осенью СОР29 баланса между противоречивыми позициями и интересами.

Говоря о том, что доведение посыла, связанного с экологическими проблемами, требует от журналистов соответствующих навыков, гости сказали, что не считают корректным публикацию новостей ради рекламы. Выступившие отметили, что изменение климата является очень серьезной и требующей ответственности темой, и указали на необходимость повышения информированности журналистов в данном вопросе.

Подчеркивалось, что СМИ играют особую роль в предотвращении климатических изменений на планете, создании экологической стабильности и баланса, поощрении устойчивого развития и достижении существенных результатов в этом направлении. Поэтому правильное использование возможностей СМИ и коммуникации в происходящих процессах, передача действенных посылов, рассчитанных на целевую аудиторию, формирование массовой осведомленности и чувства ответственности необходимы для принятия коллективных упредительных мер против изменения климата или для повышения эффективности подобных мер.

Состоялись обсуждения на такие темы, как роль СМИ в климатическом движении, подготовка эффективных механизмов информирования во имя зеленого мира, значение медиа в создании общественной повестки дня, направленной на предотвращение изменения климата и ликвидацию его последствий.

Отметим, что Глобальный медиафорум, к которому в этом году присоединились более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе представители информационных агентств около 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиаструктур, играет для участников роль площадки для обсуждений и выработки совместных действий.