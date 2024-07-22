Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Главное Экономика

AZAL вводит новшество для отправляющихся в Нахчыван

AZAL вводит новшество для отправляющихся в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития представляет новую опцию для путешественников в Нахчыван, говорится в сообщении ЗАО Azerbaijan Airlines.

Теперь пассажиры могут приобретать авиабилеты в Нахчыван с использованием электронного удостоверения личности через приложение mygov в кассах в Баку.

В ближайшее время данная новая возможность появится и в кассах AZAL в Нахчыване.

Теперь пассажирам не требуется иметь при себе физическое удостоверение личности при покупке авиабилета. Они могут предоставить необходимые данные для подтверждения личности через приложение mygov.

Согласно соответствующему Указу, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предоставление гражданами необходимых данных удостоверения личности через приложение mygov будет считаться эквивалентным предъявлению физического удостоверения личности.

Это нововведение значительно упрощает процесс покупки билетов и обеспечивает высокий уровень защиты данных в современном цифровом мире.

Теги:
Из этой рубрики
Баку и Рим обсудили реализацию совместных проектов (фото)
Экономика

Баку и Рим обсудили реализацию совместных проектов (фото)

2024/07/23, 23:06
Впервые с 11 июня бочка Brent стоила дешевле $81
Экономика

Впервые с 11 июня бочка Brent стоила дешевле $81

2024/07/23, 22:20
Джаббаров обсудил ряд вопросов со спецпосланником ООН
Экономика

Джаббаров обсудил ряд вопросов со спецпосланником ООН

2024/07/23, 21:16
ЕС 24 июля рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на Киев
Экономика

ЕС 24 июля рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на Киев

2024/07/23, 15:12
Казахстан будет поставлять зеленую энергию в Европу через Азербайджан
Экономика

Казахстан будет поставлять зеленую энергию в Европу через Азербайджан

2024/07/23, 11:54
Товарооборот между Азербайджаном и Египтом вырос почти в 5 раз
Экономика

Товарооборот между Азербайджаном и Египтом вырос почти в 5 раз

2024/07/22, 23:10
Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль
Экономика

Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль

2024/07/22, 22:48
AZAL вводит новшество для отправляющихся в Нахчыван
Экономика

AZAL вводит новшество для отправляющихся в Нахчыван

2024/07/22, 18:57
Увеличилось число резидентов Агдамского промпарка
Экономика

Увеличилось число резидентов Агдамского промпарка

2024/07/22, 18:01