В Хорватии экс-полицейский открыл стрельбу в доме престарелых. Погибли шесть человек

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Вооруженный мужчина открыл стрельбу в доме престарелых в хорватском городе Дарувар, сообщает телерадиокомпания HRT. По предварительным данным, на постояльцев напал бывший военный полицейский, чья мать содержится в учреждении.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что погибли пять человек. «Выражаем соболезнования семьям погибших и надеемся на выздоровление раненых. Я ожидаю, что компетентные органы установят все обстоятельства ужасного преступления», — написал политик в соцсети X.

По информации HRT, позднее в больнице скончался один из раненых. Всего ранения получили семь человек, четверо были госпитализированы в критическом состоянии. В момент нападения в доме престарелых находились около 20 постояльцев, шесть из которых не могли самостоятельно передвигаться.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ, нападавший смог скрыться, но вскоре был задержан в кафе, расположенном недалеко от дома престарелых. По предварительным данным, в 1990-х годах стрелок участвовал в боевых действиях на Балканах, а его мать была одной из постоялиц учреждения.