Украина договорилась о реструктуризации долга

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Украина договорилась о реструктуризации госдолга.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины», — заявил глава правительства. По его словам, этот важный этап позволит Киеву сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов в следующие три года и 22,75 миллиарда долларов — до 2033 года. «Восстанавливаем долговую стойкость», — подчеркнул он.

Шмыгаль рассказал, что высвобожденные таким образом средства пойдут на «насущные нужды» — восстановление страны, соцзащиту и оборону. Премьер также поблагодарил за работу по достижению договоренностей с партнерами Министерство финансов страны.