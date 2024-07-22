Отныне иностранцы, посещавшие Карабах в период оккупации, смогут получить визу в Азербайджан

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в «Положение о системе «ASAN Viza»».

В перечень информации, необходимой для получения иностранцами электронной визы в Азербайджан через систему «ASAN Viza», внесены изменения.

Так, от иностранцев больше не будет требоваться вносить в систему информацию о посещении после 1991 года Карабаха и других регионов Азербайджана, которые находились под оккупацией со стороны Армении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.