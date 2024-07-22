Посольство США о переходе американского военного в Минобороны Армении

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Представитель американской армии станет гражданским консультантом Минобороны Армении.

Так посольство США прокомментировало Armenia Today заявление заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узры Зея о переходе американского военного на работу в армянское оборонное ведомство.

«Гражданский советник призван оказывать поддержку Армении в укреплении ее оборонных институтов. Программа глобальной реформы обороны (GDRP) Госдепа США поддерживает партнеров по всему миру в разработке более устойчивых, эффективных и подотчетных институтов безопасности путем консультативной помощи на стратегическом уровне», – сообщили в американском дипведомстве.

В посольстве добавили, что гражданский советник будет финансироваться «не армией США или Минобороны, а Госдепом». Дипмиссия США сообщила, что гражданского консультанта уже выбрали, он приступит к работе позже в этом году. Посольство отрицательно ответило на вопрос о планах США привлечь больше своих представителей для поддержки ВС Армении. «В данный момент таких планов нет», – уточнили там.