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Главное Общество

В повестку COP29 включено 14 вопросов

В повестку COP29 включено 14 вопросов

На COP29 всем необходимо действовать действовать совместно, либо неудача неизбежна.

Об этом заявил главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов в ходе выступления на презентации «Солидарность за зеленый мир – COP29» в рамках II Глобального медиа-форума, проходящего в Шуше, передает АПА.

Он подчеркнул, что одним из главных вопросов, которые будут подняты на COP29, является вопрос финансирования для достижения целей:

«Одно из предложений состоит в том, что мы должны определить новую модель в отношении финансирования. Верим, что COP29 станет прекрасной возможностью. Азербайджанская сторона поставила цель создать прозрачную среду, чтобы разные стороны могли вести широкие обсуждения. Всего в повестку COP29 было включено 14 вопросов. Азербайджан считает важным поиск там зеленых коридоров и хранилищ, поднятие на повестку дня вопросов нехватки воды. Изменение климата влияет на все страны. Мы должны быть привержены национальным обязательствам. Потому что каждое из этих обязательств важно».

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