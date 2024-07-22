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Зеленский рассказал, как его воспитывали родители: Были строгими

Зеленский рассказал, как его воспитывали родители: Были строгими

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем детстве и родителях – Римме и Александре Зеленских. Глава украинского государства объяснил, как повлияли на его политическую карьеру родные люди.

Как известно, лидер Украины родом из Кривого Рога, Днепропетровской области, где живут его родители. Сейчас они пенсионеры, но раньше мать президента работала инженером, а отец – известный ученый.

По словам Зеленского, у его семьи никогда не было большого состояния и у них была обычная жизнь. Именно поэтому он начал самостоятельно зарабатывать деньги с раннего возраста.

«Но в 90-е был тяжелый период. Такие семьи были не богатыми. Ты должен был работать. Поэтому я должен был работать. Учиться и работать», – рассказал президент Украины.

Политик считает, что именно это сделало его трудолюбивым и честным. Черты характера, которые воспитывали в нем его родители, развили в президенте любовь к стране и семье. В дополнение, лидер страны отметил, что не считает себя особым человеком и благодарен родителям, которые дали ему юридическое образование.

«Я считаю, что я очень ответственный. Я не могу плохо выполнять свою работу. Они были иногда очень строгими со мной. Я ходил в школу, как много разных обычных детей, но я должен был много учиться, читать правильные книги и иметь ценности обычных нормальных людей», – поделился Зеленский.

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