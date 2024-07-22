Премьер Грузии оценил влияние переизбрания Трампа на ход войны в Украине

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре конфликт в Украине завершится «гораздо быстрее», чем в случае победы кандидата от демократической партии.
Об этом в беседе с журналистами заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Интерфакс».
«В случае победы Трампа война в Украине завершится гораздо быстрее, чем в другом случае», — подчеркнул он.
По словам Кобахидзе, если Трамп вновь станет президентом, ситуация в этом регионе «успокоится», и отношение к Грузии изменится в новых геополитических условиях.