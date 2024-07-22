Карл Корбин: Азербайджан оказывает важную поддержку колониям, борющимся за независимость

Азербайджан оказывает важную поддержку колониям, борющимся за независимость.
Об этом заявил сегодня международный консультант по управлению Карл Корбин на параллельном мероприятии Бакинской инициативной группы в рамках II Шушинского глобального медиафорума, передает Trend.
Он упомянул, что Азербайджан имеет возможность повысить осведомленность об этом, привлечь внимание международной общественности к этому вопросу.
«В мире существует большое количество колоний, но нет данных обо всех. Необходимо привлечь внимание всего мира к этому вопросу. Природные ресурсы этих колоний разграблены, у них отнята свобода.
У колоний нет платформ, возможностей для поднятия этих вопросов, они не осведомлены о событиях, происходящих на других территориях. Азербайджан является очень важным партнером для того, чтобы их голос был услышан во всем мире. Азербайджан оказывает нам в этом большую поддержку», – добавил он.