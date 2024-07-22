Карл Корбин: Азербайджан оказывает важную поддержку колониям, борющимся за независимость

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Азербайджан оказывает важную поддержку колониям, борющимся за независимость.

Об этом заявил сегодня международный консультант по управлению Карл Корбин на параллельном мероприятии Бакинской инициативной группы в рамках II Шушинского глобального медиафорума, передает Trend.

Он упомянул, что Азербайджан имеет возможность повысить осведомленность об этом, привлечь внимание международной общественности к этому вопросу.

«В мире существует большое количество колоний, но нет данных обо всех. Необходимо привлечь внимание всего мира к этому вопросу. Природные ресурсы этих колоний разграблены, у них отнята свобода.

У колоний нет платформ, возможностей для поднятия этих вопросов, они не осведомлены о событиях, происходящих на других территориях. Азербайджан является очень важным партнером для того, чтобы их голос был услышан во всем мире. Азербайджан оказывает нам в этом большую поддержку», – добавил он.