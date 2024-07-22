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Главное Общество

Представители МККК посетили карабахских сепаратистов

Представители МККК посетили карабахских сепаратистов

В июле сотрудники МККК вновь посетили лиц лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами, условия их содержания и создает возможность для восстановления или продолжения связи с их семьями.

В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений предоставляются исключительно удерживающей стороне.

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