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СМИ: В странах ЕС возникли разногласия по поводу бойкота Орбана

СМИ: В странах ЕС возникли разногласия по поводу бойкота Орбана

В странах Европейского союза (ЕС) возникли разногласия по поводу бойкота премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет Zeit.

Отмечается, что встреча глав МИД Евросоюза в Брюсселе «омрачена» внутренними разногласиями в ЕС по поводу того, как реагировать на «мирную миссию» премьера Венгрии. В рамках своей инициативы политик встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В связи с этим часть государств-членов ЕС хотят «отменить или, по крайней мере, отложить» неофициальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, которая запланирована на конец августа. Другие страны, в число которых входит Германия, выступили против такого варианта развития событий.

«Они предпочли бы еще раз обсудить на месте, почему считают переговоры Орбана с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом неправильными», — говорится в материале.

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