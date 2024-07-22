Карл Корбин: Заморские территории должны выйти из колониального формата и самоопределиться

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Происходящее в Новой Каледонии показывает, что там все еще царит колониализм.

Об этом заявил сегодня международный консультант по управлению Карл Корбин на параллельном мероприятии Бакинской инициативной группы в рамках II Шушинского глобального медиафорума, передает Trend.

«Мы считаем колониализм неприемлемым фактором в современном мире. Вы видите, что происходит в Новой Каледонии. Это показывает, что там все еще царит колониализм. Сегодня я представлю вам информацию о колониализме Франции», – сказал он.

Он отметил, что заморские территории должны выйти из колониального формата и самоопределиться.

«Франция пыталась изменить состав местного населения, переселяя людей на большие территории в Африке. Устав ООН четко отражает эти параметры. Здесь отражено право народов на самоопределение», – добавил он.