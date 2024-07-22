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В Германии создали «кризисную группу», опасаясь победы Трампа

В Германии создали «кризисную группу», опасаясь победы Трампа

В МИД Германии создали «кризисную группу», которая занимается проработкой сценария возвращения экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства по итогам выборов.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

«В министерстве иностранных дел Германии дипломаты изо всех сил стараются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали невероятным: возвращению Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сотрудники целого ряда отделов в рамках немецкого МИД «сформировали своего рода неофициальную кризисную группу, чтобы обсудить, что будет означать для Германии победа Трампа» на ноябрьских выборах в США.

Как подчеркивает газета, в ФРГ таким образом «продолжают готовиться к победе Трампа». Соответствующая перспектива «вызывает глубокое беспокойство в Берлине».

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