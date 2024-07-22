На кампанию Камалы Харрис за несколько часов собраны десятки миллионов долларов

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За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на кампанию Камалы Харрис.

Средства собраны на платформе для мелких доноров ActBlue, которой пользуются представители партии, сообщает NBC News.

Платформа сообщила, что меньше чем за сутки удалось собрать $46,7 млн, что является самой большой суммой пожертвований за сутки.

«Шлюзы откроются. Многие люди удерживали взносы, но теперь будут вносить их, потому что вся эта ситуация парализовала сбор средств», — заявил глава «Фонда победы Байдена» Крис Корге.