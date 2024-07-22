ЕС предоставит военную помощь Армении и начнет диалог о либерализации виз |
Аббас Аббасов: БИГ начала оказывать поддержку колониям Нидерландов |
Армения испытала новое вооружение против Азербайджана по указанию США, Франции и ЕС: «Минвал» узнал сенсационные подробности |
Байден не намерен подавать в отставку |
Байрамов: Провокации Армении не сулят ей ничего хорошего (видео) |
Байден выступил в поддержку Камалы Харрис |
Байден объявил о выходе из президентской гонки |
Ильхам Алиев обнародовал публикацию в связи с Днем национальной прессы |
Покушение на Трампа взвинтило его рейтинг |
Главное Мир

На кампанию Камалы Харрис за несколько часов собраны десятки миллионов долларов

На кампанию Камалы Харрис за несколько часов собраны десятки миллионов долларов

За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на кампанию Камалы Харрис.

Средства собраны на платформе для мелких доноров ActBlue, которой пользуются представители партии, сообщает NBC News.

Платформа сообщила, что меньше чем за сутки удалось собрать $46,7 млн, что является самой большой суммой пожертвований за сутки.

«Шлюзы откроются. Многие люди удерживали взносы, но теперь будут вносить их, потому что вся эта ситуация парализовала сбор средств», — заявил глава «Фонда победы Байдена» Крис Корге.

Теги:
Из этой рубрики
Стрелков стал швеей в российской колонии и будет шить военную форму
Мир

Стрелков стал швеей в российской колонии и будет шить военную форму

2024/07/22, 14:49
Зеленский рассказал, как его воспитывали родители: Были строгими
Мир

Зеленский рассказал, как его воспитывали родители: Были строгими

2024/07/22, 14:02
Совет ЕС продлил на полголда все санкции в отношении России
Мир

Совет ЕС продлил на полголда все санкции в отношении России

2024/07/22, 13:42
ЕС предоставит военную помощь Армении и начнет диалог о либерализации виз
Мир

ЕС предоставит военную помощь Армении и начнет диалог о либерализации виз

2024/07/22, 13:01
Главу МИД Украины пригласили в Китай
Мир

Главу МИД Украины пригласили в Китай

2024/07/22, 12:40
На кампанию Камалы Харрис за несколько часов собраны десятки миллионов долларов
Мир

На кампанию Камалы Харрис за несколько часов собраны десятки миллионов долларов

2024/07/22, 10:44
Зеленский отреагировал на выход Байдена из президентской гонки
Мир

Зеленский отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

2024/07/22, 10:16
Стали известны новые детали покушения на Гитлера
Мир

Стали известны новые детали покушения на Гитлера

2024/07/22, 01:00
На время выборов в Венесуэле введут сухой закон
Мир

На время выборов в Венесуэле введут сухой закон

2024/07/22, 00:46