Украина выпустила по территории России 75 беспилотников

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В ночь на понедельник, 22 июля, Украина выпустила по территории России 75 беспилотников.

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Больше половины (47) из 75 перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей в ведомстве не привели.