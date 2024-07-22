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Сторонники Трампа строят козни против Камалы Харрис

Сторонники Трампа строят козни против Камалы Харрис

Команда кандидата в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную кампанию, направленную против вице-президента страны Камалы Харрис. Как пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, предвыборный штаб миллиардера разрабатывает план на случай её выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии США.

Журналисты рассказали, что команда республиканца пытается выявить уязвимости Харрис, в том числе и с помощью социологических опросов. Издание отметило, что ранее помощники Трампа подготовили несколько направленных против американского вице-президента видео, однако позже отказались от них.

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