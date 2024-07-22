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На время выборов в Венесуэле введут сухой закон

На время выборов в Венесуэле введут сухой закон

Власти Венесуэлы усилят меры безопасности при проведении президентских выборов 28 июля, в частности, введут сухой закон, сообщают телеканал Meridiano и издание El Periodiquito со ссылкой на совместный указ Минобороны и министерства внутренних дел страны.

Особые меры будут действовать с 26 июля до 23:59 28 июля.

В стране закроют сухопутные границы, объявят запрет на продажу алкогольных напитков, проведение демонстраций и вечеринок, движение тяжелых грузовиков и продажу пиротехники. Оружие в эти дни разрешат носить только военным и полицейским.

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