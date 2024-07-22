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Камала Харрис: Вместе мы победим

Камала Харрис: Вместе мы победим

Вице-президент США Камала Харрис, которую Джо Байден предложил выдвинуть кандидатом в президенты, заявила, что собирается добиться официального выдвижения от Демократической партии и победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года.

«Я сделаю все, что в моих силах, для объединения Демократической партии — и объединения нашей страны, — чтобы победить Дональда Трампа», — заявила Харрис.

Она поблагодарила Байдена за то, что он выдвинул ее кандидатуру, и назвала его решения выйти из президентской гонки «самоотверженным и патриотичным». «У нас есть 107 дней до выборов. Вместе мы будем бороться. Вместе мы победим», — заявила Харрис.

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