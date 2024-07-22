Прекрасный Ханкенди (видео)

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Ханкенди — пожалуй, единственный уцелевший азербайджанский город из числа остальных, разрушенных армянами. Если в Шуше и других городах сепаратисты находились в «чемоданном настроении», то здесь они верили, что смогут удерживать город под оккупацией навсегда. Но время искусно расставило всё по своим местам, и справедливость в конце концов восторжествовала.

Поражает другое: старые советские постройки, отсутствие новых зданий и на этом фоне роскошные виллы главарей хунты. Люди здесь жили в нищете. Но куда ушли миллионы, а то и миллиарды, вложенные различными армянскими фондами на благо «Арцаха»? Ответ, пожалуй, очевиден.

И не проще ли было реинтегрироваться и зажить нормальной жизнью? Армяне сегодня всё ещё питают надежды на повторную оккупацию города, так и не сделав выводов и правильного выбора. А быть может, это и к лучшему… Как бы там ни было, мы вернулись, мы тут. И больше враг не посмеет причинить нашему народу боль и страдания.

