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Обама промолчал о достойных кандидатах-демократах на смену Байдену

Обама промолчал о достойных кандидатах-демократах на смену Байдену

Бывший президент США Барак Обама в своем заявлении по поводу выхода из гонки нынешнего главы Белого Дома Джо Байдена выразил поддержку последнему, однако воздержался от прямого одобрения какой-либо иной кандидатуры на высший государственный пост от Демократической партии.

Он отметил, что «Джо никогда не отказывался от боя». «Для него <…> решение передать эстафету новому кандидату, — это, безусловно, одна из самых сложных задач в его жизни. Но я знаю, что он не принял бы это решение, если бы не поверил, что оно правильное для Америки», — написал Обама.

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