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Маск заявил, что демократам «просто нужна марионетка»

Маск заявил, что демократам "просто нужна марионетка"

Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, опубликовал в X несколько постов, в которых высказался в поддержку Республиканской партии и ее кандидата Дональда Трампа.

«Мои самые умные друзья, включая тех, кто живет в районе залива Сан-Франциско и всю жизнь были демократом, в восторге от Трампа и [его кандидата в вице-президенты] Джей Ди Вэнса», — заявил Маск. В южной части области залива Сан-Франциско находится Кремниевая долина, где расположены штаб-квартиры многих высокотехнологичных корпораций.

«Трамп, Вэнс, поехали, черт возьми!» — написал предприниматель в другом посте. Комментируя твит одного из пользователей о том, что Байден предложил вместо него выдвинуть кандидатом вице-президента Камалу Харрис, Маск заявил, что демократам «просто нужна марионетка, которая будет работать лучше». Что касается Трампа, по мнению предпринимателя, «он никогда не был ничьей марионеткой», поэтому при нем «реальная правительственная реформа возможна».

Маск добавил, что верит в Америку, которая приоритизирует индивидуальную свободу. «Раньше это была Демократическая партия, но теперь маятник качнулся в сторону Республиканской партии», — считает он.

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