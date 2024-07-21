Клинтоны поддержали Камалу Харрис

130 Просмотров

Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон заявили о поддержке нынешнему вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы Белого дома в ноябре. Об этом говорится в их совместном заявлении в социальной сети X.

«Мы с гордостью присоединяемся к президенту [Джо Байдену] в одобрении вице-президента Харрис [в качестве кандидата] и сделаем все, что сможем, чтобы подержать ее», — указала чета Клинтон после того, как нынешний глава администрации США сообщил о выходе из президентской гонки.