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Решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете

Решение Байдена о выходе из гонки хранилось в строжайшем секрете

Президент США Джо Байден сообщил высокопоставленным членам своей избирательной кампании и команде Белого дома о решении выйти из гонки незадолго до того, как опубликовал свое заявление. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на чиновников.

По их словам, об этом решении Байден размышлял последние пару дней.

Данное заявление о выходе из гонки «хранилось в строжайшем секрете». Большинство сотрудников штаба Байдена узнали об этом из сообщения президента в соцсети X. Лишь только высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до публикации.

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