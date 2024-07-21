Байрамов: Провокации Армении не сулят ей ничего хорошего (видео)

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Провокации Армении не сулят ей ничего хорошего.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова по следам обстрела позиций азербайджанской армии в кяльбаджарском направлении подразделениями ВС Армении 20 июля.

«Считаю, что это неприемлемо. В последние месяцы мы наблюдали стабильную ситуацию на границе между двумя странами. Проводится работа по нормализации отношений. Начиная с апреля, мы видим положительные результаты работ по делимитации. Если армянская сторона хочет прогресса в вопросах нормализации и мирного соглашения, она должна избегать провокаций. Вооруженные силы Азербайджана обладают полным преимуществом вдоль всей границы», – заявил глава ведомства.

