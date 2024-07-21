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Эль Мюрид: Демпартию может спасти только шоковый кризис

Эль Мюрид: Демпартию может спасти только шоковый кризис

Политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале высказался о перспективах Демпартии США в свете отказа действующего президента Джо Байдена от участия в выборах.

«В общем-то, сейчас для Демпартии США практически без разницы: остался ли Байден или будет новый номинант, победить для них в этот раз будет почти нереально.

Почти, но определенные шансы есть. Какие – показали прошлые выборы, когда Байден победил не только с помощью кривых подсчетов голосов, но и системно, через явно рукотворный кризис, породивший BLM.

Кризис может спасти Демпартию и сейчас. Что-то шоковое, бьющее по эмоциям. Внутри Америки или снаружи, но так, чтобы американцы вздрогнули. И, конечно, именно здесь должен будет появиться весь в белом кандидат от демократов, который либо разрулит, либо пообещает разрулить эту шоковую ситуацию. У Харрис, за которую Байден просит назвать ее кандидатом, есть то, чего нет у Трампа: административный ресурс. Несколько совещаний, показанных по ТВ, волевые распоряжения, Харрис в строительной каске или в бронежилете (по обстоятельствам) – и все может сильно измениться за считанные недели.

От ревизии нас может спасти только кража! – формула давно известная и вполне технологичная. Но для этого нужна кража – тот самый кризис. Шок и трепет. И если да, то любопытно: что это может быть? Учитывая масштаб задачи, шок тоже должен быть крайне впечатляющим. Уровня 911 по зрелищности», – считает он.

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