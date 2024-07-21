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Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Президент России Владимир Путин говорил, для РФ предпочтительней предсказуемый кандидат на выборах США — нынешний американский лидер Джо Байден. Теперь, после выхода демократа из гонки нужно следить за развитием событий и прежде всего выполнять цели СВО. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это действительно так, но до выборов ещё 4 месяца. И это длинный срок, за который многое может поменяться. Надо набраться внимания. Следить, что будет и заниматься своими делами. Прежде всего выполнять цели, которые ставим в «СВО», — сказал представитель Кремля.

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