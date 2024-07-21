Алкаши устроили дебош в Нафталане

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Ночью 16 июля перед одним из рынков города Нафталан группа лиц на автомобиле марки Mercedes в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушила общественный порядок.

Согласно информации Гянджинской региональной группы МВД, находящиеся в автомобиле Аяз Джафарли, Эльвин Мурадов, Руслан Сафаралиев, Талех Алджафаров и Нихад Гулиев, заявившие, что они являются участниками Отечественной войны, не реагировали на предупреждения сотрудников полиции, несущих службу на территории.

Нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции, где Аяз Джафарли и Талех Алджафаров оказали сопротивление полиции. По результатам проверки установлено, что задержанные находились в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

По факту проводится расследование.