Орбан отчитался о визитах в Россию, Украину, Китай и США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет о поездках в Россию, Украину, Китай и США.

Главные тезисы отчета премьер-министра Венгрии:

ЕС, США, КНР и Турция могут повлиять на разрешение конфликта на Украине;

ЕС нужно восстановить дипломатические каналы с РФ при сохранении контактов с Украиной;

США большое внимание уделяется предвыборной кампании, поэтому возможности влиять на украинскую политику нет;

Интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится;

ЕС следует начать переговоры на высоком уровне с Китаем по проведению следующей мирной конференции по Украине;

ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, сохраняется шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров;

Китай продолжит воздействовать на урегулирование, если его шансы на успех будут близки к определенным, но пока это не так.