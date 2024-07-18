Армяне бесцельно закладывали мины даже в отсутствие военных действий

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Около 70 процентов минных инцидентов произошли за пределами бывшей линии соприкосновения.

Об этом заявил журналистам глава правления Азербайджанского агентства по разминированию (АNАМА) Вугар Сулейманов.

«Мы видим, как быстро восстанавливаются освобожденные от оккупации территории. Исследования показывают, что мины есть повсюду. Около 70 процентов минных инцидентов произошли за пределами бывшей линии соприкосновения. Это означает, что мины бесцельно закладывались даже тогда, когда военные действия не проводились», – отметил он.

Он добавил, что с ноября 2020 года от мин и других взрывоопасных боеприпасов очищена территория площадью более 148 тысяч гектаров.

«За минувший период обнаружено и обезврежено более 124 тысячи мин и других взрывоопасных боеприпасов», – сказал В.Сулейманов.