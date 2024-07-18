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Анкара осудила провокацию израильского министра

Анкара осудила провокацию израильского министра

Министерство иностранных дел Турции осудило провокацию, осуществленную министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром в мечети Аль-Акса под защитой израильских сил безопасности.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства, в израильском парламенте свидетельствует о пренебрежении Израилем международным правом и соглашениями и считается недействительным. Об этом сообщает «Анадолу».

Министерство выступило с заявлением по поводу действий министра национальной безопасности Израиля в мечети Аль-Акса и решения израильского парламента.

В заявлении содержится призыв к Израилю прекратить подобные действия, которые приведут к дальнейшему росту напряженности в регионе, и осуждение провокации, осуществленной израильскими силами безопасности против мечети Аль-Акса.

«Наряду с этим рейдом на мечеть, принятие израильским парламентом резолюции, отвергающей создание палестинского государства, является еще одним свидетельством пренебрежения Израилем международным правом и соглашениями. Это решение израильского парламента является недействительным».

В заявлении отмечается, что создание независимого, суверенного и географически интегрированного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме является требованием международного права.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поделился на своей странице в социальных сетях видеообращением перед мечетью во время утреннего рейда, заявив, что он «пришел помолиться в самом значимом для Израиля месте». Он утверждал, что молится за возвращение израильских заключенных (в Газе), не признавая случайного соглашения».

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