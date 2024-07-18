СМИ: Демократы отложили выдвижение Байдена на участие в выборах

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Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение кандидатуры действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Онлайн-голосование за кандидатуру Байдена должно было пройти на следующей неделе, но его перенесли на первую неделю августа. По словам собеседников газеты, соответствующее решение было принято на фоне протестов со стороны выборных должностных лиц и некоторых членов Демократической партии. Они считают, что голосование лишит смысла проведение съезда партии, на котором официально выдвигается кандидат. Съезд демократов, к слову, запланирован на 19 августа.