Армяне обвели вокруг пальцев авиакомпанию «Россия», но не тут-то было

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Армянский поставщик авиазапчастей Aquila Technics обманул авиакомпанию «Россия» и лишил ее почти 15,6 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в октябре 2022 года российский перевозчик заключил с иностранной фирмой договор о поставке шин Bridgestone на сумму 15,6 миллиона рублей и через 10 дней оплатил заказ. Однако Aquila Technics не выполнила свои обязательства и не доставила шины в Шереметьево.

Авиаперевозчик обратился в Арбитражный суд и выиграл иск, обязав армянскую компанию выплатить «России» всю сумму заказа, а также 100 тыс. рублей государственной пошлины.

Это не первое судебное разбирательство с участием Aquila Technics. Ранее проблемы с армянской фирмой возникли у авиакомпании UTair. В 2022 году авиаперевозчик заказал у компании двигатели на 176 млн рублей, но комплектующие не были поставлены. Суд арестовал счета Aquila Technics в России.