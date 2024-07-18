Бисеп: Франция – «чемпион» по преступлениям против человечности

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Как политические структуры и организации, мы сделаем все возможное, чтобы продвинуться вперед в нашей борьбе. Когда мы вернемся в нашу страну, мы будем сражаться самостоятельно. Чего мы все хотим, так это независимости нашей страны.

Об этом сказал генеральный секретарь Народного союза во имя освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп на пресс-конференции в рамках организованного этим Союзом при поддержке Бакинской инициативной группы первого Съезда с участием руководящих лиц политических партий и движений за независимость из группы Корсики, Меланезии, Полинезии, Карибских и Антильских островов, страдающих от французского колониализма.

«Наш голос будет услышан на международном уровне. Франция называет себя «чемпионом» по правам человека, но я думаю, что она является «чемпионом» по преступлениям против человечности. Мы донесем все это до международного сообщества», – приводит «Азертадж» его слова.