Назначен координатор работы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Азербайджане

78 Просмотров

Распоряжением председателя совета межпарламентской Ассамблеи СНГ, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Азербайджане назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Согласно информации пресс-службы Межпарламентской Ассамблеи государств-участниц Содружества Независимых Государств, в настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств — участников МПА СНГ, должностных лиц Ассамблеи и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге выборов по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.