Эрдоган выразил сожаления Трампу в связи с покушением на него

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с экс-президентом США Дональдом Трампом покушение на него.

В ходе беседы президент Турции еще раз осудил покушение на Трампа, выразил сожаление по поводу нападения и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Турецкий лидер назвал данный инцидент «покушением на демократию». Он также высоко оценил стойкость, проявленную Трампом после покушения.

По словам Эрдогана, тот факт, что Трамп непрерывно продолжает свою предвыборную программу после нападения следует рассматривать как показатель доверия к американскому народу.