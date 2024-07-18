Захарова о «псевдодружбе» США с Арменией

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя участившиеся визиты чиновников из США в Армению, заявила, что это – «создание иллюзии о том, что они пекутся о благосостоянии этой страны и ее народа».

«В действительности же они втягивают страны постсоветского пространства в антироссийские кампании и замыслы, и этим наносят ущерб не столько нам, сколько самим этим государствам, их экономической деятельности и гуманитарной политике», – сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает на то, что партнеры на Южном Кавказе понимают, «чего им будет стоить такая псевдодружба с Западом».

Официальный представитель МИД РФ считает, что США рассматривают Южный Кавказ исключительно как плацдарм для проведения различного рода акций, направленных против России и мирного сосуществования находящихся там стран и народов.

«Их не устраивает Россия с ее возможностями, потому что она проводит миролюбивую политику, и их не устраивает сама миролюбивая политика в принципе», – сказала Захарова.

Она отметила, что достижение мира и стабильности в регионе, которое возможно лишь при комплексной нормализации отношений между странами с вовлечением России, Ирана и Турции, не входит в цели и задачи Вашингтона.

«Они ставят это в виде своей антицели. Их задача сделать так, чтобы никакого взаимодействия, никакого сближения и взаимопонимания в регионе достигнуто не было», – заявила она.