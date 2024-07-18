Глава МИД Великобритании готов сотрудничать с Трампом, которого раньше называл «социопатом»

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Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о готовности сотрудничать с Дональдом Трампом, которого ранее называл женоненавистником и социопатом, в случае его победы на выборах президента США. В интервью телеканалу Sky News министр также сообщил, что у него хорошие отношения с Джеймсом Дэвидом Вэнсом, баллотирующимся на пост вице-президента в команде Трампа.

«Я встречаюсь с республиканцами и с демократами, со многими членами окружения Трампа, и мы будем сотрудничать с любым, кого Соединенные Штаты решат провести в Белый дом, сделав своим следующим президентом», – сказал Лэмми.

Комментируя свои высказывания об экс-президенте США, сделанные в 2018 году, министр сказал, что «будет нелегко найти политика, которому в то время было нечего сказать о Трампе». Тогда в интервью журналу Time чернокожий депутат, еще не входивший в состав теневого кабинета лейбористов, назвал американского лидера «не только женоненавистником и социопатом, симпатизирующим неонацистам, но также серьезнейшей угрозой международному порядку». Министр не стал отвечать на вопрос интервьюера о том, по-прежнему ли он придерживается таких взглядов, и не выразил сожалений по поводу сказанного.

При этом Лэмми подчеркнул, что ему удалось быстро найти общий язык с Вэнсом, с которым он уже несколько раз встречался.

«Мы оба из бедных семей, у нас обоих в семьях были проблемы с [наркотической] зависимостью. Мы оба написали об этом книги, оба об этом говорили, и мы оба христиане. Так что думаю, что с Вэнсом мы поладим», – сказал глава МИД Великобритании.