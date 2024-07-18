В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта.
Документ подписали представители 14 колониальных государств, участвующих на съезде, передает АПА.
Документ подписан по итогам проведенного в Баку первого Съезда с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма.
Отметим, 17 июля в Баку состоялось открытие первого Съезда с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом за освобождение Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной группы.