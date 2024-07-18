Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — об этом официально сообщил журналистам помощник президента Хикмет Гаджиев.

Как можно понять из его заявления, встреча планировалась на полях Саммита «Европейского политического сообщества» в Лондоне и должна была проходить по той же схеме, что и переговоры Алиева и Пашиняна в Мюнхене: в начале во встрече принимают участие премьер-министр Великобритании, президент Азербайджана и премьер-министр Армении, затем встреча продолжается в двустороннем формате. Но Пашинян от встречи отказался. Как теперь отметил Хикмет Гаджиев, «мы рассматриваем отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения выйти из диалога и продвижения мирной повестки. Хотя Армения говорит о мире на различных платформах, совершенно непонятно, почему она отказывается от встречи, которая служит продвижению мирной повестки дня, и международное сообщество должно понимать, что Армения должна действительно ценить возможности диалога, а не отказываться от него».

«Дипломатический манёвр» Пашиняна заставляет вспомнить переговоры Алиева и Роберта Кочаряна в замке Рамбуйе еще в 2006 году, когда Кочарян «спрятался» от неудобных переговоров в «конце коридора». Или ноу-хау команды «Пюник», которая в том же 2006 году на «Кубке Содружества» не вышла на полуфинальную игру с «Нефтчи».

Если серьезно, то ситуация на переговорах изменилась коренным образом, и не в пользу Армении. Ее руководство не проявляет достаточной адекватности. Будем реалистами, Никол Пашинян с момента своего прихода к власти использовал мошенническую тактику: вроде бы озвучивать конструктивные заявления, выражать готовность к диалогу, рассуждать об «уступках», «компромиссах» и т.д., но никаких принципиальных решений при этом не принимать. То есть, простите за откровенность, «тянуть резину». Так Армения вела себя, пока азербайджанские земли находились под оккупацией, и казалось, что так будет продолжаться вечно, и рано или поздно в Баку согласятся признать линии разграничения государственной границей. Но теперь ситуация изменилась. После того как Армения спровоцировала новую войну, проиграла её, попыталась готовить реванш, получила антитеррористические рейды сентября 2023 г., приграничные стычки тоже приводили к катастрофическим для Еревана результатам, Азербайджан усиливает на Армению и дипломатическое давление.

В Ереване пытались повторить старую тактику. Вначале Пашинян регулярно искал новых посредников: отказывался от России в пользу Евросоюза, от Евросоюза – в пользу США и т.д. Одновременно Армения пыталась наладить с этими посредниками «эксклюзивные» отношения. И опять-таки принимать участие в переговорах, что-то подписывать, но взятые на себя обязательства не выполнять. Достаточно вспомнить подпись Пашиняна под документами в Праге о признании границ Азербайджана и последующие поздравления в адрес хунты Ханкенди с «днем независимости Карабаха».

Но теперь дипломатическая «удавка» сужалась до предела. Пока в Армении делали ставку на помощь посредников, будь то Россия, США или Евросоюз, Азербайджан грамотно выстроил свою дипломатическую стратегию и фактически перевел переговоры в двусторонний формат. Договариваться Пашиняну надо с Алиевым – не с Шарлем Мишелем, не с Джеймсом О’Брайеном и тем более не с Анн Идальго. А Алиев на переговорах не отступит от «красных линий». Азербайджан намерен подписать с Арменией действительно мирный договор, а не «мину замедленного действия» с лазейками для будущего реванша. Всё это ставит Пашиняна в весьма двусмысленное положение: ему на переговорах предстоит в очередной раз подписать дипломатическую капитуляцию, и никаких вариантов свести дипломатию хотя бы к «боевой ничьей» не просматривается.

Конечно, умный и ответственный политик попытался бы в этой ситуации подготовить общественное мнение, довести до сведения своих сограждан, в какой ситуации находится Армения, и провести переговоры. Но это умный и ответственный политик.

А Пашинян решил со встречи удрать — примерно как 11 000 армянских «львов со стальными сердцами» с поля боя. С призрачной надеждой, что вот еще немного, и подъедут французские гаубицы, индийские снайперские винтовки — и…

Но в реальности «пипеточные» поставки оружия не решат ничего. Если Ереван попытается спровоцировать в регионе новые столкновения в расчёте на помощь «друзей и покровителей», для Армении это будет иметь катастрофические последствия, а позиции Азербайджана на переговорах станут ещё жёстче. И самое главное, от неудобных политических реалий спрятаться не получится — ни в бункере, ни в «конце коридора», ни ещё где-нибудь.

А.Шакур