Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Фиалой (фото) |
Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран |
Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией |
В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта |
Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась |
Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне |
Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено) |
США заявили о работе своего военного инструктора в Минобороны Армении |
Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео) |
Главное Политика

Дания присоединилась к бойкоту заседаний Совета ЕС во время председательства Венгрии

Дания присоединилась к бойкоту заседаний Совета ЕС во время председательства Венгрии

Правительство Дании не будет отправлять министров на неформальные министерские встречи в Венгрию после визита премьера этой страны Виктора Орбана в Москву и Пекин. Вместо этого на них будут направлены официальные представители.

«Правительство хочет четко дистанцироваться от действий президента Венгрии по отношению к Украине в первые недели президентства, – приводит агентство Ritzau слова министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена. – Поэтому Дания пока будет представлена на неформальных министерских встречах в Венгрии на официальном уровне (уровне официальных представителей – прим.)».

Ранее о таком же шаге со стороны Швеции, Финляндии, Польши, балтийских стран сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Фиалой (фото)
Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Фиалой (фото)

2024/07/18, 18:36
Эрдоган выразил сожаления Трампу в связи с покушением на него
Политика

Эрдоган выразил сожаления Трампу в связи с покушением на него

2024/07/18, 18:10
Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран
Политика

Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран

2024/07/18, 18:05
Захарова о "псевдодружбе" США с Арменией
Политика

Захарова о «псевдодружбе» США с Арменией

2024/07/18, 18:00
Глава МИД Великобритании готов сотрудничать с Трампом, которого раньше называл "социопатом"
Политика

Глава МИД Великобритании готов сотрудничать с Трампом, которого раньше называл «социопатом»

2024/07/18, 17:45
Науседа и Стубб запросили встречу с Алиевым (фото)
Политика

Науседа и Стубб запросили встречу с Алиевым (фото)

2024/07/18, 17:32
Аббас Аббасов: Международный освободительный фронт поможет добиться независимости
Политика

Аббас Аббасов: Международный освободительный фронт поможет добиться независимости

2024/07/18, 17:23
В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта
Политика

В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта

2024/07/18, 16:58
Дания присоединилась к бойкоту заседаний Совета ЕС во время председательства Венгрии
Политика

Дания присоединилась к бойкоту заседаний Совета ЕС во время председательства Венгрии

2024/07/18, 16:36