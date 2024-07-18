Дания присоединилась к бойкоту заседаний Совета ЕС во время председательства Венгрии

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Правительство Дании не будет отправлять министров на неформальные министерские встречи в Венгрию после визита премьера этой страны Виктора Орбана в Москву и Пекин. Вместо этого на них будут направлены официальные представители.

«Правительство хочет четко дистанцироваться от действий президента Венгрии по отношению к Украине в первые недели президентства, – приводит агентство Ritzau слова министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена. – Поэтому Дания пока будет представлена на неформальных министерских встречах в Венгрии на официальном уровне (уровне официальных представителей – прим.)».

Ранее о таком же шаге со стороны Швеции, Финляндии, Польши, балтийских стран сообщил шведский премьер Ульф Кристерссон.