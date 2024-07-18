Орбан поддержал Грузию: «Ее правительство стремится сохранить суверенитет»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает действия правительства Грузии, которое отстаивает суверенитет и независимость своей страны.

Таким образом венгерский лидер продемонстрировал, что и по этому вопросу он придерживается позиции, отличной от позиции руководства Евросоюза и большинства стран ЕС, передает ТАСС.

«Грузия – прекрасная страна. У нее все в порядке. Ее правительство стремится сохранить суверенитет и независимость в очень сложных условиях. К сожалению, многие лидеры в Европе не понимают, насколько сложно для такой страны, как Грузия, сохранить суверенитет по всем направлениям, но я думаю, что она действует очень хорошо», – заявил журналистам Орбан, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в столице Великобритании.