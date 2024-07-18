США заявили о работе своего военного инструктора в Минобороны Армении

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Заместитель госсекретаря США Узра Зея подтвердила, что представитель американских вооруженных сил будет работать в Министерстве обороны Армении.

«Подтверждаю новость», – приводит ее слова армянский портал Hetq.

«Мы приветствуем углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией. Это также указывает на исторический факт вступления в новую фазу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях», – добавила заместитель госсекретаря.