Азербайджан подал заявку на получение статуса наблюдателя ШОС

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Как минимум пять стран подали запрос на получение статуса страны-наблюдателя, сообщил «Известиям» национальный координатор Исламской Республики Иран в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи. Это Азербайджан, Армения, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка.

«Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш. — Ред.) хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу», — сказал Мехрдад Киаеи.

По его словам, «вначале они должны стать наблюдателями и только могут быть полноценными участниками». Бангладеш не входит в число партнеров по диалогу, однако на пути к статусу наблюдателя эту стадию можно миновать, отметил Мехрдад Киаеи. Для этого необходимо согласие всех членов организации.