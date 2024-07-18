Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне |
Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено) |
США заявили о работе своего военного инструктора в Минобороны Армении |
Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео) |
Киев не достиг соглашения с Баку о транзите азербайджанского газа через Украину |
Индия и Армения создают совместную группу по оборонному сотрудничеству |
Израиль готов ударить по Ливану |
В Красном море пропал корабль с иранскими военными советниками |
Генсек ООН заявил о катастрофической нехватке продовольствия в Газе |
Главное Политика

Азербайджан подал заявку на получение статуса наблюдателя ШОС

Азербайджан подал заявку на получение статуса наблюдателя ШОС

Как минимум пять стран подали запрос на получение статуса страны-наблюдателя, сообщил «Известиям» национальный координатор Исламской Республики Иран в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи. Это Азербайджан, Армения, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка.

«Несколько стран подали заявки на вступление, включая Камбоджу, Шри-Ланку, Армению, Бангладеш, Азербайджан и другие. Эти страны (кроме Бангладеш. — Ред.) хотят изменить свой статус с партнера по диалогу на наблюдателя. Мы, в принципе, готовы рассмотреть этот вопрос и по согласованию с соответствующими заявителями и государствами-членами организации прийти к какому-то выводу», — сказал Мехрдад Киаеи.

По его словам, «вначале они должны стать наблюдателями и только могут быть полноценными участниками». Бангладеш не входит в число партнеров по диалогу, однако на пути к статусу наблюдателя эту стадию можно миновать, отметил Мехрдад Киаеи. Для этого необходимо согласие всех членов организации.

Теги:
Из этой рубрики
Фон дер Ляйен собирается превратить ЕС в оборонный союз
Политика

Фон дер Ляйен собирается превратить ЕС в оборонный союз

2024/07/18, 13:52
Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне
Политика

Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне

2024/07/18, 13:44
Ответственность за эскалацию будут нести в США
Политика

Ответственность за эскалацию будут нести в США

2024/07/18, 13:43
Орбан намерен убедить участников саммита ЕПС завершить войну в Украине за столом переговоров
Политика

Орбан намерен убедить участников саммита ЕПС завершить войну в Украине за столом переговоров

2024/07/18, 13:20
Люк Фриден запросил встречу с Ильхамом Алиевым (фото)
Политика

Люк Фриден запросил встречу с Ильхамом Алиевым (фото)

2024/07/18, 13:06
Песков заявил, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС
Политика

Песков заявил, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС

2024/07/18, 12:52
В США не считают членство Армении в ОДКБ препятствием для глубокого сотрудничества
Политика

В США не считают членство Армении в ОДКБ препятствием для глубокого сотрудничества

2024/07/18, 12:12
Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео)
Политика

Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео)

2024/07/18, 11:54
Узра Зея призвала Азербайджан и Армению "не упустить момент"
Политика

Узра Зея призвала Азербайджан и Армению «не упустить момент»

2024/07/18, 11:24