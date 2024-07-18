Как Москва объяснит свою новую скандальную выходку в Карабахе?

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Свидетельства, приведенные порталом «Минвалом», относительно закулисной деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана с участием командующего МКР генерал-майора Андрея Волкова, строго соотносятся с понятием «шокирующие подробности».

Интрига сенсации не в том, что руководство военной миссии России выстраивало отношения с главарями преступного режима, а в том, как Москва вела двойную игру. Она попросту играла по принципу «и вашим, и нашим», обеспечивая надежный тыл бандитскому образованию.

С момента появления РМК в зоне Карабахского конфликта федеральные информационные каналы России стали детально рапортовать об участии российских военных в восстановлении и благоустройстве объектов и жилищ в Ханкенди, других населенных пунктах оккупированных азербайджанских территорий. Этим российские источники давали знать, что Москва заинтересована в возвращении армянских беженцев (вооруженных мятежников и членов их семей) в Карабах, в налаживании жизни людей, оказавшихся под зонтом преступного режима. В позиции Москвы четко прослеживалась линия на консервацию конфликта на той стадии, которую зафиксировала победа Азербайджана в 44-дневной военной кампании.

Сюжеты и репортажи федеральных телевизионных кампаний, развернутые отчеты центральных газет и электронных ресурсов России в подробностях описывали возвращение в тогда еще неконтролируемую Азербайджаном зону людей, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате контрнаступательной операции азербайджанской армии.

Баку в ходе военной кампании осени 2020 года не санкционировал вхождение своих вооруженных сил в Ханкенди и другие крупные города Карабаха. Сепаратистским силам был дан шанс одуматься, разоружиться и взять курс на примирение и дальнейшее обустройство мирной жизни. По логике сложившихся на тот момент обстоятельств ни о каких-либо ультиматумах или предварительных условиях от развалившихся вооруженных формирований режима Ханкенди речи быть не могло.

Но как только российская власть дала знать, что берет неспокойный регион Азербайджана под свое крыло, недобитые сепаратисты осмелели, возобновив раскольнические действия и провокации.

Приведенные нами свидетельства о незаконных действиях руководства РМК во главе с генералом Волковым, его поздравления Араику Арутюняну 2 сентября 2022 года по случаю «дня независимости Нагорного Карабаха» только подтверждают, как Москва была нечестна по отношению к Баку. Помпезное поздравление главарю сепаратистов с соблюдением всех норм и процедур, аккуратно соответствовавших общепринятому военно-дипломатическому протоколу, только подтверждает, что Россия теневым образом поддерживала незаконную власть сепаратистов, выступая гарантом их безопасности.

В действительности текст поздравления, в котором командующий РМК обращается к самозванцу-президенту с глубоким почтением, да еще и проявляет терпимое отношение к факту нарушения территориальной целостности Азербайджана, это попытка подвести правовую базу под оккупацию. Москва пыталась защитить незаконный преступный режим.

Сказать, что вопиющий факт не соответствовал духу азербайджано-российских отношений, ничего не сказать. Получается, что Москва на деле разыгрывала комбинацию по институциональной поддержке армянского сепаратизма на азербайджанских землях, ведя грязную игру.

Это уже потом стало известно, почему сепаратисты после принятия трехстороннего заявления президентов Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьера Никола Пашиняна от 10 ноября 2020 года спешно стали перегруппироваться, выстраивать новые оборонительные редуты, рыть траншеи. Им со стороны РМК был дан зеленый свет на возобновление оборонительной системы, которую Азербайджан в ходе 44-дневной военной кампании расшатал. Зайди азербайджанский солдат в Ханкенди и дальше, незаконная сеть сепаратистов полностью была бы уничтожена. Но…

На последней трехсторонней встрече в Сочи Владимир Путин не случайно заговорил о том, как важно оставить решение вопроса о «статусе Карабаха следующим поколениям». Там же он сообщил азербайджанскому коллеге о том, что знать не знает инкорпорированного в сепаратистскую сеть чужака и дельца Рубена Варданяна, хотя последний до того имел неоднократные встречи с российским руководителем.

Не случайно президент Алиев в беседе с Путиным довел до внимания собеседника важную деталь: «Как только армяне Карабаха стали оформлять заявления на принятие азербайджанского гражданства, неожиданно вылупился новый „госминистр“ Карабаха Р. Варданян, и как это понимать?!». Хозяин Кремля сказал, что он об этом «не информирован». Но и это не главное в игре российской дипломатии с фишкой под названием «Карабах».

На полях международных институтов, главным образом в ООН, Москва предприняла несколько настойчивых попыток, чтобы выдавить для РМК на официальном уровне миротворческий мандат. В Баку об этом, конечно же, знали, однако дело не заладилось.

Факт остается фактом, и российское руководство изо всех сил пыталось придать проектный характер своему участию в миротворчестве ради того, чтобы застолбить постоянство для пребывания своих военных в Карабахе. Политические манипуляции результата не дали, а скрытый контекст теперь раскрывается в полной проекции.

Текст поздравления генерала Волкова Араику Арутюняну доказывает, что остатки армянских вооруженных сил в Карабахе после победы Баку во второй Карабахской войне выстраивали новую оборонную тактику не без участия российских РМК. Военное командование Азербайджана держало российских коллег в курсе о противоправных действиях вооруженных сепаратистов, об их попытках оказания не столько психологического, сколько силового давления на Баку.

Однако «миротворцы» ничего дельного не предпринимали ради стабилизации положения, наоборот, стимулировали опекаемых на новые опасные действия. По этой причине и пришлось провести необходимые военные мероприятия вокруг горы и села Фаррух, в других стратегически важных местах, куда направляли свои силы незаконные вооруженные соединения армян.

Миссия, которую выполнял генерал Волков и его предшественники в Карабахе, была не миротворческой, а враждебной и опасной для интересов Азербайджана и для всего региона. Причина в том, что она имела целью заморозку положения с расчетом на бессрочное пребывание российского контингента на азербайджанских землях. И стоит ли удивляться тому, как военное командование РМК совмещало приятное с полезным, участвуя в грязных бизнес-планах заправил сепаратистского режима, того же банковского шулера Варданяна.

Баку настаивал на том, чтобы командование РМК не позволяло незаконному режиму и его партнерам грабить недра Карабаха, загрязнять природную среду вредными производствами и технологиями. Однако беззаконие и так называемое промышленное варварство продолжалось с согласия российских военных.

Антитеррористические мероприятия азербайджанских военных 19-20 сентября 2023 года все расставили по своим местам, превратив пребывание российского миротворческого контингента на территории Азербайджана в сущую бессмыслицу. Действительно, все тайное со временем становится явным.

Поздравительное письмо генерала Волкова главарю сепаратистского режима – это не единственный факт, проливающий свет на противоправные действия российских сил в карабахской эпопее. У ее истоков стояли внешние реакционные центры. Только жаль, что им не было дела до многолетних страданий тысяч и тысяч людей.

Затеяв грязную игру с высокими ставками, они провалились, недооценив дух и значение праведной силы.

Саттар Абубекиров