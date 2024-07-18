Олимпийская сборная Азербайджана отправилась в Париж

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В Баку проводили в Париж олимпийскую сборную Азербайджана – торжественные проводы прошли на Национальной арене гимнастики, спортсменов напутствовал министр молодежи и спорта страны Фарид Гаибов.

Министр сообщил, что в Париж отправляются 48 азербайджанских спортсменов, 20 из которых – женщины.

Впервые Азербайджан будет представлен в двух новых олимпийских видах спорта – батутной гимнастике и баскетболе 3×3.

Флаг Азербайджана на церемонии открытия будут нести дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Магомед Абдуллаев, добавил министр.