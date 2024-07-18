Киев не достиг соглашения с Баку о транзите азербайджанского газа через Украину

515 Просмотров

Украина пока не пришла к готовому соглашению с Азербайджаном о транзите через украинскую газотранспортную систему (ГТС) азербайджанского газа после окончания в конце 2024 года транзитного договора с «Газпромом», который Киев не хочет пролонгировать.

Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью изданию Liga.net.

По его словам, ГТС является одним из ключевых активов государства, который должен работать для обеспечения доступа к рынку сбыта в будущем, «когда Украина станет экспортером газа».

«Мы не имеем права приостановить эту систему. Потому что если мы остановим ее, европейский рынок через несколько лет переориентируется на других поставщиков. <…> На самом деле, мы ищем альтернативные решения. К примеру, на нас выходил бизнес из Азербайджана. В частности, компания Socar. Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить», – отметил Чернышев.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял в интервью агентству Bloomberg, что Украина изучает возможность прокачки азербайджанского газа через свою территорию в ЕС после окончания транзитного договора с «Газпромом».