Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено)

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Американский сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Роберт Менендес, известный своей любовью к армянам, опроверг сообщения о своем уходе в отставку в связи с обвинениями против него. Об этом он заявил телеканалу CBS News.

О том, что Менендес планирует покинуть свой пост в конгрессе спустя 30 лет работы, сообщили источники NBC News, знакомые с ходом дела. По данным собеседников телеканала, сенатор, который не соглашался на призывы десятков демократов, «похоже, наконец-то смягчился» после обвинительного приговора и растущих угроз исключить его в случае отказа. NBC отмечает, что политик звонил своим союзникам, чтобы уведомить их о своем решении.

«Я могу вам сказать, что я не подавал в отставку и не разговаривал ни с какими так называемыми союзниками. Мне кажется, что меня пытаются заставить сделать заявление. Любой, кто меня знает, в курсе, что это худший способ добиться от меня желаемого», — сказал Менендес в разговоре с CBS News.

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09:22 Большой друг армян сенатор Роберт Менендес, признанный американским судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, планирует уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в окружении политика.

Отмечается, что уход с должности приведет к завершению почти 30-летней карьеры Менендеса в конгрессе, который многие годы занимал в нем высокие должности.

Сенатор не признает свою вину ни по одному пункту.