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Пелоси сказала Байдену, что у него не получится победить на выборах

Пелоси сказала Байдену, что у него не получится победить на выборах

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в частном порядке сообщала президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что он не сможет победить на выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Пелоси в недавнем разговоре с президентом Джо Байденом в частном порядке заявила, что опросы показывают, что президент не сможет победить Дональда Трампа», — говорится в сообщении телеканала.

Ссылаясь на разговор, CNN сообщает, что Байден, по мнению Пелоси, может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре.

В ответ на это утверждение Байден, по данным телеканала, ответил, что он видел результаты недавних социологических опросов. Они, по словам Байдена, показывают, что у действующего президента США есть шансы на победу.

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