Ванга предрекла наступление конца света в 2025 году

182 Просмотров

Американская газета New York Post (NYP) опубликовала пророчество болгарской ясновидящей Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова) о конце света.

«Последнее из жутких предсказаний Ванги, о котором стало известно, — это ее заявление о том, что конец света наступит в 2025 году. (…) Человечество будет существовать до 5079 года, но апокалипсис начнется в 2025 году, якобы по словам Ванги», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, ясновидящая утверждала, что в 2028 году люди «начнут исследовать Венеру как источник энергии», а в 2033 году «полярные льды растают, что приведет к резкому повышению уровня Мирового океана».