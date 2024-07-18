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Ванга предрекла наступление конца света в 2025 году

Ванга предрекла наступление конца света в 2025 году

Американская газета New York Post (NYP) опубликовала пророчество болгарской ясновидящей Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова) о конце света.

«Последнее из жутких предсказаний Ванги, о котором стало известно, — это ее заявление о том, что конец света наступит в 2025 году. (…) Человечество будет существовать до 5079 года, но апокалипсис начнется в 2025 году, якобы по словам Ванги», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, ясновидящая утверждала, что в 2028 году люди «начнут исследовать Венеру как источник энергии», а в 2033 году «полярные льды растают, что приведет к резкому повышению уровня Мирового океана».

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